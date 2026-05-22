Эндокринолог рассказала о влиянии жары на больных диабетом

Высокая температура воздуха вызывает существенные скачки сахара в крови, поэтому установившаяся в ряде регионов России жара может навредить диабетикам. Об этом РИА Новости рассказала эндокринолог Екатерина Воронцова.

По ее словам, повышенная температура для пациента с нарушением углеводного обмена жара влияет на уровень сахара напрямую – растет сахар даже без движения, пациент с диабетом может не чувствовать резкие скачки сахара при повышении температуры, не чувствует гипогликемию, заканчивается это потерей сознания.

Эндокринолог добавила, что в жаркую погоду необходимо измерять уровень сахара не менее шести-семи раз в сутки, а лучше чаще.

Воронцова предложила адаптировать дозы инсулина под ситуацию, а также помнить о том, что его всасывание ускоряется из-за жары.

До этого врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва рассказала, что в период жары особенно важно помнить правила, которые помогут оказать первую помощь при тепловом ударе.

