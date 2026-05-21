Юрист раскрыл, что ждет мужчин за появление на публике с голым торсом в жару

Ходить в жару по улицам города с голым торсом не запрещено, однако если такой внешний вид сопровождается нарушением порядка, можно получить штраф или 15 суток ареста. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Сам по себе внешний вид без футболки, но без агрессии, приставаний, нецензурной брани, демонстративного эпатажа и нарушения порядка обычно не образует состава правонарушения. Потенциальная квалификация возникает не «за торс», а за поведение. По ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство — это нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся, например, нецензурной бранью, оскорбительным приставанием, повреждением имущества. Санкция — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. При неповиновении законному требованию — штраф от 1000 до 2500 рублей или арест до 15 суток. Судебная практика показывает, что суды привлекают не за «недостаток одежды» как таковой, а когда обнажение сочетается с нарушением порядка. Например, лицо с голым торсом в закусочной было привлечено по ст. 20.1 КоАП РФ, потому что находилось в состоянии опьянения, мешало работе, громко выражалось нецензурной бранью и не реагировало на замечания», — сказал он.

Жорин уточнил, что в некоторых регионах России может быть введен запрет на нахождение в купальниках вне пляжа.

«В других делах по этой статье фигурировало уже полное обнажение в общественном месте вместе с агрессивным поведением, криками, бранью, приставанием к гражданам или отказом реагировать на замечания. Поэтому ходить в жару по улице с голым торсом само по себе не запрещено, но чем дальше ситуация уходит от обычной прогулки к демонстративному, конфликтному или непристойному поведению, тем выше риск ответственности за мелкое хулиганство. Отдельно нужно учитывать региональные и муниципальные нормы. В некоторых субъектах могут быть специальные запреты на появление в купальных костюмах вне пляжей и зон отдыха, например, такая норма предусмотрена в Алтайском крае. Ну и конечно, ряд государственных учреждений и организаций предусматривают соответствующие запреты и дресс-коды», — добавил он.

20 мая специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода и будут побиты новые температурные рекорды. По ее словам, 21 мая ожидаются рекордные показатели температуры: воздух прогреется до +29…+31°C, в четверг ожидается от +28 до +30°C. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 8-9 градусов, причем душными будут и ночи, отметила синоптик.

С 22 мая погода в Москве изменится и на смену жаре придет температура от +22 до +23°C, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее в Москве был побит столетний температурный рекорд.