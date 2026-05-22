Пассажирка едва не родила в омской маршрутке

В Омске пассажирка едва не родила в маршрутке

В Омске у женщины начались преждевременные роды прямо в маршрутке. Об этом сообщает «12 канал».

Инцидент произошел в маршрутном автобусе №904. У беременной женщины, ехавшей по своим делам, внезапно начались преждевременные схватки. Водитель не растерялся — он изменил маршрут и направился к ближайшему роддому на улице Герцена.

Пассажиры отнеслись к случившемуся с полным пониманием. Один из мужчин даже остался в салоне, чтобы морально поддержать роженицу. Женщину успели вовремя передать медикам. Позже выяснилось, что у нее родилась здоровая девочка.

До этого ребенок родился в самолете, когда у его матери начались схватки на два месяца раньше срока. Бортпроводники оборудовали импровизированную родильную палату у выхода, а двое пассажиров, врач и медсестра, вызвались помочь роженице.

Ранее в медики приняли роды у пассажирки самолета за 30 минут до посадки.