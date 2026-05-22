Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пассажирка едва не родила в омской маршрутке

В Омске пассажирка едва не родила в маршрутке
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Омске у женщины начались преждевременные роды прямо в маршрутке. Об этом сообщает «12 канал».

Инцидент произошел в маршрутном автобусе №904. У беременной женщины, ехавшей по своим делам, внезапно начались преждевременные схватки. Водитель не растерялся — он изменил маршрут и направился к ближайшему роддому на улице Герцена.

Пассажиры отнеслись к случившемуся с полным пониманием. Один из мужчин даже остался в салоне, чтобы морально поддержать роженицу. Женщину успели вовремя передать медикам. Позже выяснилось, что у нее родилась здоровая девочка.

До этого ребенок родился в самолете, когда у его матери начались схватки на два месяца раньше срока. Бортпроводники оборудовали импровизированную родильную палату у выхода, а двое пассажиров, врач и медсестра, вызвались помочь роженице.

Ранее в медики приняли роды у пассажирки самолета за 30 минут до посадки.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!