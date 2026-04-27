Женщина родила за полчаса до посадки при помощи шнурков для обуви

KOIN: в США медики приняли роды у пассажирки самолета за 30 минут до посадки

Пассажирка самолета родила за полчаса до экстренной посадки под аплодисменты очевидцев на рейсе авиакомпании Delta, сообщил телеканал KOIN 6.

Нештатная ситуация прооизошла 24 апреля во время рейса Delta 478 из Атланты в Портленд (США) со 153 пассажирами на борту.

Сначала бортпроводники запросили помощь медиков, на этот призыв откликнулись фельдшер Тина Фриц и медсестра Каарин Пауэлл, возвращавшиеся из отпуска. К тому моменту схватки шли каждые 3 минуты, и женщины сразу поняли, что ребенок скоро родится.

Пока экипаж согласовывал экстренную посадку, медики, узнав, что на борту нет необходимых инструментов, стали импровизировать. Фриц попросила шнурки для обуви, и стюардесса одолжила свой шнурок, который выступил в роли жгута, необходимого для установки внутривенного катетера.

Младенец появился на свет после трех сильных потуг и, по словам фельдшера, «чувствовал себя прекрасно». Мама отлично справилась, после чего Фриц перерезала пуповину.

«Потом мы вернули ребенка маме и вырулили на посадку, так что весь самолет приветствовал маму аплодисментами. Это было здорово», — вспоминает фельдшер.

После того, как самолет приземлился, и матери и ребенку была оказана медицинская помощь на земле.

Ранее пассажирка родила на борту самолета, следовавшего в Нью-Йорк.