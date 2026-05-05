Ребенок родился в самолете, когда у его матери начались схватки на два месяца раньше срока

Ребенок появился на свет на высоте 10 км у пассажирки на 7-м месяце беременности

Ребенок родился на высоте 10 км, когда у его матери начались схватки в самолете. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел на борту рейса ITA Airways из Дакара (Сенегал) в Рим. Как сообщается, это первый такой случай в истории авиакомпании.

Через час после взлета у женщины на седьмом месяце беременности неожиданно начались схватки. Бортпроводники оборудовали импровизированную родильную палату у выхода, а двое пассажиров, врач и медсестра, вызвались помочь роженице.

Роды длились около часа, и малыш Мохаммед появился на свет под аплодисменты всего салона. По соображениям безопасности самолет вернулся в аэропорт Блез-Диань. Мать и ребенка госпитализировали, а лайнер возобновил полет в Италию.

Ранее женщина родила за полчаса до посадки при помощи шнурков для обуви.