Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ребенок родился в самолете, когда у его матери начались схватки на два месяца раньше срока

Ребенок появился на свет на высоте 10 км у пассажирки на 7-м месяце беременности
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Ребенок родился на высоте 10 км, когда у его матери начались схватки в самолете. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел на борту рейса ITA Airways из Дакара (Сенегал) в Рим. Как сообщается, это первый такой случай в истории авиакомпании.

Через час после взлета у женщины на седьмом месяце беременности неожиданно начались схватки. Бортпроводники оборудовали импровизированную родильную палату у выхода, а двое пассажиров, врач и медсестра, вызвались помочь роженице.

Роды длились около часа, и малыш Мохаммед появился на свет под аплодисменты всего салона. По соображениям безопасности самолет вернулся в аэропорт Блез-Диань. Мать и ребенка госпитализировали, а лайнер возобновил полет в Италию.

Ранее женщина родила за полчаса до посадки при помощи шнурков для обуви.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!