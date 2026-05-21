Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Петербурге отец годами истязал пятерых детей и закрывал их в квартире

В Петербурге отец получил срок за истязание пятерых детей
Shutterstock

В Петербурге суд вынес приговор отцу, который жестоко обращался с собственными детьми. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, несовершеннолетние подвергались насилию с июля 2016 по май 2020 года. Мужчина находил малозначительные поводы и избивал пятерых детей. Помимо этого, россиянин подвергал их и психическому насилию.

«Он неоднократно лишал детей еды и закрывал их одних в квартире, оставляя в беспомощном состоянии», – сообщается в публикации.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Краснодарском крае подобные преступления в отношении своих детей совершал другой отец. Он нередко избивал детей, в том числе и электрошокером. Чтобы никто не видел травмы несовершеннолетних, родитель не давал им ходить в школу. Он получил четыре года лишения свободы.

Ранее в Кировской области учителя спасли ребенка от истязаний матери.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!