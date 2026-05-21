В Петербурге отец годами истязал пятерых детей и закрывал их в квартире

В Петербурге суд вынес приговор отцу, который жестоко обращался с собственными детьми. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, несовершеннолетние подвергались насилию с июля 2016 по май 2020 года. Мужчина находил малозначительные поводы и избивал пятерых детей. Помимо этого, россиянин подвергал их и психическому насилию.

«Он неоднократно лишал детей еды и закрывал их одних в квартире, оставляя в беспомощном состоянии», – сообщается в публикации.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Краснодарском крае подобные преступления в отношении своих детей совершал другой отец. Он нередко избивал детей, в том числе и электрошокером. Чтобы никто не видел травмы несовершеннолетних, родитель не давал им ходить в школу. Он получил четыре года лишения свободы.

Ранее в Кировской области учителя спасли ребенка от истязаний матери.