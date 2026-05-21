На Кубани отец бил детей электрошокером и не пускал в школу

На Кубани осудили отца, который применял электрошокер к детям

В Краснодарском крае суд вынес приговор местному жителю, который истязал собственных детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Издевательства над детьми десяти и восьми лет продолжались два года. По версии следствия, россиянин часто избивал несовершеннолетних, в том числе и разными предметами. Если они, по его мнению, не слушались, использовал электрошокер.

«Чтобы скрыть происходящее в семье и следы побоев, отец запрещал детям посещать школу», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину он признал. Суд приговорил фигуранта к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

