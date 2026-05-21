Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Кубани отец бил детей электрошокером и не пускал в школу

На Кубани осудили отца, который применял электрошокер к детям

В Краснодарском крае суд вынес приговор местному жителю, который истязал собственных детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Издевательства над детьми десяти и восьми лет продолжались два года. По версии следствия, россиянин часто избивал несовершеннолетних, в том числе и разными предметами. Если они, по его мнению, не слушались, использовал электрошокер.

«Чтобы скрыть происходящее в семье и следы побоев, отец запрещал детям посещать школу», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину он признал. Суд приговорил фигуранта к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

До этого в Татарстане пенсионер стал фигурантом уголовного дела после истязания дочери-инвалида. Он наносил девушке побои и угрожал расправой. В этот момент он всегда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее педофилы 16 лет держали в доме детей и насиловали их, пока люди вокруг бездействовали.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!