Учительница биологии развращала шестерых школьников

В США учительница надругалась над шестью школьниками
Арестованная за совращение школьника педагог из США оказалась причастна к еще нескольким подобным случаям. Об этом сообщает Fox5.

25-летнюю учительницу биологии по имени Марис Николс задержали после того, как стало известно о том, что она изнасиловала своего ученика дважды: в машине и в школьной подсобке. Изначально ее арестовали под залог в размере $40 тысяч.

Во время расследования выяснилось, что пострадали больше школьников. С ними она общалась в чатах и отправляла непристойные фото.

С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Помимо этого, женщина пыталась подделать доказательства. Соответствующие обвинения ей уже предъявили. Также ей вменяют растление детей. Теперь Николс находится под залогом в размере $74 тысяч.

Ранее 61-летняя учительница совратила ученика и получила срок 18 лет.

 
