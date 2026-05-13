Учительница биологии изнасиловала ученика прямо в школе

Учительница из американского штата Джорджия стала фигуранткой уголовного дела после того, как надругалась над школьником. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, 25-летняя Марис Николс дважды изнасиловала своего ученика: один раз это произошло в школьной подсобке, второй – прямо в автомобиле. Кому он принадлежал, неизвестно. Возраст пострадавшего не уточняется.

Женщину задержали и отправили под арест. Она сможет выйти только если внесет залог в размере $40 000 (почти три миллиона рублей).

Известно, что Николс изначально пришла в среднюю школу на вакансию менеджера футбольной команды. Спустя месяц ее перевели на должность учителя биологии. Уволили ли ее после того, как стало известно о насилии, не уточняется.

До этого в другом штате, Пенсильвания, бывшую учительницу осудили за совращение школьника. После заключения ее обязали зарегистрироваться в списке сексуальных преступников сроком на 25 лет.

Ранее российский школьник из мести за двойку выставил учительницу эскортницей в соцсетях.

 
