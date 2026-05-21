Глава пензенского минздрава поел в детской больнице после замечания Матвиенко о «баланде»

Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев проверил качество питания в областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова после замечания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что пациентов кормят «баландой». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Подчеркивается, что глава областного минздрава сам попробовал еду в учреждении.

«Министр отметил, что общение с родителями подтвердило: качество питания их устраивает, а ассортимент широк. По итогам посещения лечебного учреждения Вячеслав Космачев заявил, что вопрос качества продуктов взят на особый контроль», — говорится в сообщении.

Поводом для критики со стороны Матвиенко стали жалобы на питание в медицинских учреждениях Пензенской области, на которые председатель Совфеда обратила внимание во время «Часа субъекта». Она подчеркнула, что в больницах никто не требует деликатесов, но еда должна быть здоровой, простой и вкусной. Матвиенко также обратила внимание, что люди жалуются на еду отделениях детской хирургии, назвав такую ситуацию недопустимой.

Спикер Совфеда поинтересовалась у Космачева, когда тот последний раз обедал в больнице. Чиновник ответил, что проверял питание в городской больнице №6 Пензы, добавив, что качество приготовления пищи иногда зависит от назначенного пациенту стола.

