Матвиенко возмутилась «баланде» в пензенских больницах

Матвиенко раскритиковала качество питания в больницах Пензенской области
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании палаты, что качество питания в больницах должно находиться под жестким контролем.

«Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?», — сказала она.

Поводом для критики стали жалобы на питание в медицинских учреждениях Пензенской области, на которые Матвиенко обратила внимание во время «Часа субъекта». Спикер Совфеда подчеркнула, что в больницах никто не требует деликатесов, но еда должна быть здоровой, простой и вкусной. Она обратила внимание, что люди жалуются на качество питания, в том числе в отделениях детской хирургии, и назвала такую ситуацию недопустимой.

Спикер Совфеда поинтересовалась у присутствовавшего на заседании врио зампреда правительства — главы пензенского Минздрава Вячеслава Космачева, когда тот последний раз обедал в больнице. Чиновник ответил, что проверял питание в городской больнице №6 Пензы, добавив, что качество приготовления пищи иногда зависит от назначенного пациенту стола. Также он сообщил, что в ближайшее время планируется усилить контроль за больничным питанием.

