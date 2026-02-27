Размер шрифта
В Чебоксарах спасли молодого вегана в состоянии истощения

В Чебоксарах врачи спасли 24-летнего молодого человека, который оказался в больнице с тяжелым истощением после почти года вегетарианской диеты, у пациента диагностировали критически низкий гемоглобин. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Родственники вызвали скорую, когда заметили, что молодой человек сильно похудел, стал слабым, плохо спал и жаловался на забывчивость. Около года он питался преимущественно овощами, исключив мясо и рыбу. В больнице анализы показали тяжелую анемию, которая нарушает доставку кислорода к органам и грозит серьезными последствиями для сердца.

Пациенту провели переливание крови, состояние стабилизировали. Врачи рекомендовали молодому человеку добавить в рацион белки и сделать питание разнообразным.

«В противном случае неминуема дистрофия органов и иммунодефицитное состояние, что может закончиться плачевно. Пациент прислушался к нам, и сегодня идет на поправку», — сообщила заместитель главного врача Центральной городской больницы Людмила Щукина.

