Мужчины три дня держали девушку в плену и насиловали

В Индии компания мужчин похитила девушку и надругалась над ней

Компанию мужчин подозревают в жестоком изнасиловании 19-летней девушки. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, когда родители пострадавшей уехали на религиозную церемонию в другую деревню. Четыре человека ворвались в дом, где девушка в этот момент находилась одна, и похитили ее.

В течение трех дней мужчины держали ее в комнате и подвергали групповому надругательству. После этого один из них отвез ее домой.

Известно, что трое из нападавших – братья, также один из преступников познакомился с девушкой около года назад. В деревне, где живет пострадавшая, у него есть родственники. Всем пострадавшим нет и 20 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в том числе и по статье о незаконном лишении свободы на срок три дня и более. Сейчас преступников ищут. Девушка тем временем находится в больнице.

