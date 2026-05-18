Москвича осудили за растление маленькой племянницы почти 10 лет спустя

В Москве осудили 37‑летнего мужчину за сексуальные действия в отношении малолетней племянницы. Об этом стало известно mk.ru.

По данным следствия, растление началось, когда девочке было 11 лет. Мужчина, работавший охранником «сутки через трое», использовал свободное время для совращения родственницы, при этом имел ребенка и супругу, с которым жил в той же квартире.

Первый раз он надругался над девочкой на даче во Владимирской области, затем интимные контакты продолжились в московской квартире. Однажды педофил изнасиловал племянницу при спящей жене, которая ничего не заметила.

Мужчина прекратил насильственные действия через два года, когда у жертвы появился ухажер-ровесник. Лишь спустя 10 лет она призналась ему, что была изнасилована дядей в юном возрасте.

Следователи ГСУ СКР по Москве доказали вину мужчины. Тушинский районный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,2 млн рублей и добавил к приговору ограничение свободы на 1 год.

