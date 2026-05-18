Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвича осудили за растление маленькой племянницы почти 10 лет спустя

«МК»: в Москве дядя растлевал 11-летнюю племянницу и получил 13 лет колонии
Shutterstock

В Москве осудили 37‑летнего мужчину за сексуальные действия в отношении малолетней племянницы. Об этом стало известно mk.ru.

По данным следствия, растление началось, когда девочке было 11 лет. Мужчина, работавший охранником «сутки через трое», использовал свободное время для совращения родственницы, при этом имел ребенка и супругу, с которым жил в той же квартире.

Первый раз он надругался над девочкой на даче во Владимирской области, затем интимные контакты продолжились в московской квартире. Однажды педофил изнасиловал племянницу при спящей жене, которая ничего не заметила.

Мужчина прекратил насильственные действия через два года, когда у жертвы появился ухажер-ровесник. Лишь спустя 10 лет она призналась ему, что была изнасилована дядей в юном возрасте.

Следователи ГСУ СКР по Москве доказали вину мужчины. Тушинский районный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,2 млн рублей и добавил к приговору ограничение свободы на 1 год.

Ранее подросток истязал и насиловал двухлетнего брата.

 
Теперь вы знаете
Меланома в России стала встречаться на 45% чаще. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!