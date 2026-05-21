В здании румынского министерства рухнул лифт с людьми

В Бухаресте в здании, где размещается министерство транспорта Румынии, рухнул лифт с людьми внутри. Об этом сообщает Romania Journal.

В результате инцидента кабина лифта «опустилась на несколько этажей». Пострадали семь человек, пятерым понадобилась медицинская помощь.

Уточняется, что компания, отвечающая за техническое обслуживание лифта, накануне провела работы. Они включали полную замену тросов. После ЧП в здании остановили работу всех лифтов, чтобы провести дополнительные проверки.

До этого в Красноярске лифт со школьницей резко остановился в жилом доме на улице Шевченко, 48. Инцидент произошел утром 16 мая в третьем подъезде дома, который сдали в 2017 году. По данным NGS24.ru, механик аварийной службы добрался до места и эвакуировал школьницу почти через полчаса.

По версии компании «Лифттехника», которая обслуживает лифты в доме, кабина остановилась из-за перебоев в электросетях микрорайона Черемушки.

Ранее в Астрахани упала кабина лифта с человеком внутри.

 
