В Астрахани упала кабина лифта с человеком внутри

Лифт с человеком внутри сорвался в астраханском ЖК, сданном в конце 2025 года

В Астрахани лифт, в котором находился человек, упал в новом жилом комплексе, рассказали местные жители в группе «Типичная Астрахань» во «ВКонтакте».

Cерьезный сбой в работе лифта произошел 13 мая в ЖК «Пипл», введенном в эксплуатацию в декабре 2025 года. Кабина с пассажиром внутри сорвалась и пролетела несколько этажей, пока не остановилась.

Как сообщается, подобные проблемы в многоэтажке возникают регулярно. Собственники неоднократно обращались в управляющую компанию и обслуживающую организацию «Астрахань Лифт» с жалобами на резкие остановки, посторонние шумы, сбои в движении и прочие признаки неисправности.

Жильцы неоднократно просили провести полноценную техническую экспертизу оборудования, проверить его безопасность и рассмотреть вопрос о замене.

В ходе осмотра ответственный по лифтам обнаружил погнутый шунт, отметив, что он деформирован на нескольких этажах. В управляющей компании не прокомментировали ситуацию.

