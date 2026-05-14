В Астрахани упала кабина лифта с человеком внутри

В Астрахани лифт, в котором находился человек, упал в новом жилом комплексе, рассказали местные жители в группе «Типичная Астрахань» во «ВКонтакте».
Cерьезный сбой в работе лифта произошел 13 мая в ЖК «Пипл», введенном в эксплуатацию в декабре 2025 года. Кабина с пассажиром внутри сорвалась и пролетела несколько этажей, пока не остановилась.
Как сообщается, подобные проблемы в многоэтажке возникают регулярно. Собственники неоднократно обращались в управляющую компанию и обслуживающую организацию «Астрахань Лифт» с жалобами на резкие остановки, посторонние шумы, сбои в движении и прочие признаки неисправности.
Жильцы неоднократно просили провести полноценную техническую экспертизу оборудования, проверить его безопасность и рассмотреть вопрос о замене.
В ходе осмотра ответственный по лифтам обнаружил погнутый шунт, отметив, что он деформирован на нескольких этажах. В управляющей компании не прокомментировали ситуацию.
Ранее в Новосибирской области работника торгового центра придавило лифтом.