В Красноярске сорвался лифт со школьницей внутри

В Красноярске лифт со школьницей резко остановился в жилом доме на улице Шевченко, 48. Об этом сообщает портал NGS24.ru.

Инцидент произошел утром 16 мая в третьем подъезде дома, который сдали в 2017 году. В кабине лифта в тот момент находилась школьница. По данным источника, механик аварийной службы добрался до места и эвакуировал ее почти через полчаса.

По версии компании «Лифттехника», которая обслуживает лифты в доме, кабина остановилась из-за перебоев в электросетях микрорайона Черемушки.

«Лифт электронный, он должен всегда позиционировать себя на первом и последнем этаже. Видимо, произошла кратковременная потеря напряжения, и он потерял свое местоположение», — рассказал главный инженер Валерий Шолеров.

По его словам, лифт ушел выше верхнего этажа, после чего сработал концевой выключатель — устройство безопасности, которое останавливает кабину при превышении уровня.

Плановое техобслуживание лифта проводится ежемесячно, раз в год его дополняют полными испытаниями инженерной лаборатории, заявили в компании. Там уточнили, что такие испытания на этом лифте прошли 19 мая, недопустимых замечаний выявлено не было.

Следственный комитет после происшествия возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

