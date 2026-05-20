Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Красноярске сорвался лифт со школьницей внутри

NGS24: в красноярской многоэтажке сорвался лифт со школьницей внутри

В Красноярске лифт со школьницей резко остановился в жилом доме на улице Шевченко, 48. Об этом сообщает портал NGS24.ru.

Инцидент произошел утром 16 мая в третьем подъезде дома, который сдали в 2017 году. В кабине лифта в тот момент находилась школьница. По данным источника, механик аварийной службы добрался до места и эвакуировал ее почти через полчаса.

По версии компании «Лифттехника», которая обслуживает лифты в доме, кабина остановилась из-за перебоев в электросетях микрорайона Черемушки.

«Лифт электронный, он должен всегда позиционировать себя на первом и последнем этаже. Видимо, произошла кратковременная потеря напряжения, и он потерял свое местоположение», — рассказал главный инженер Валерий Шолеров.

По его словам, лифт ушел выше верхнего этажа, после чего сработал концевой выключатель — устройство безопасности, которое останавливает кабину при превышении уровня.

Плановое техобслуживание лифта проводится ежемесячно, раз в год его дополняют полными испытаниями инженерной лаборатории, заявили в компании. Там уточнили, что такие испытания на этом лифте прошли 19 мая, недопустимых замечаний выявлено не было.

Следственный комитет после происшествия возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее лифт с матерью и ребенком сорвался с 10-го этажа в новостройке Москвы.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!