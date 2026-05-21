Суд смягчил меру пресечения бывшему мэру Белгорода

Белгородский областной суд смягчил меру пресечения для бывшего главы города Белгорода Антона Иванова, заменив на домашний арест. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Изменили меру пресечения на домашний арест. Продлится до 13 июля 2026 года», — сказал собеседник агентства.

До этого бывший глава города был признан виновным в получении взяток на сумму около 4 млн рублей и превышении должностных полномочий. В феврале 2025 года его приговорили к десяти годам колонии и штрафу в 11 млн рублей. В декабре прошлого года Белгородский областной суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Подобное решение объясняется нарушениями уголовно-процессуального законодательства, которые выявили при рассмотрении апелляции.

До этого мэра Уфы Ратмира Мавлиева заключили под стражу по делу превышении полномочий и получении крупной взятки. По ходатайству гособвинения Советский районный суд Уфы арестовал Мавлиева на 2 месяца. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м.

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

Ранее приговоренный к восьми годам экс-мэр Владимира ушел на СВО.