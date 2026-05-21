Украинское руководство открыто радуется «охоте» войск страны на мирных жителей России, ударам по жилым домам и социальным объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«На Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что глава украинского государства Владимир Зеленский цинично хвалится перед Западом терактами и ведет курс на эскалацию конфликта.

21 мая официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что Киев, который намеревается «вернуть домой» прах украинских нацистов, выдаваемых за национальных героев, такими темпами скоро дойдет и до перезахоронения Степана Бандеры. На встрече с журналистами она привела цитату из видеообращения Зеленского, в котором он сказал, что «моральный долг Киева — возвращение домой праха украинских героев разных лет, которые <...>, боролись ради государственности Украины и были захоронены за ее пределами».

Ранее Захарова пообещала, что РФ вернет Одессе славу и историю.