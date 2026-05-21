Опубликовано последнее видео с лодки, перевернувшейся на Байкале

появились последние кадры с аэролодки, которая перевернулась на Байкале

Появились последние кадры с аэролодки, которая перевернулась на Байкале. Их публикует газета «Известия».

«По информации источника «Известий», причиной крушения стал резкий маневр. Судно перевернулось на крышу и начало тонуть», — говорится в сообщении.

До этого водителю и владельцу судна избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля этого года.

По информации следствия, 19 мая на Байкале перевернулась аэролодка с туристами на борту, в результате чего в воде оказались находившиеся на судне 17 человек, среди них также был ребенок, при том что максимальная вместимость лодки составляла 12 пассажиров. В результате произошедшего пятерых спасти не удалось.

В Следственном комитете РФ позже заявили, что владелец лодки не поставил ее на учет и допустил к управлению им человека, не имеющего на то соответствующих прав.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

