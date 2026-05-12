Застрявших на лодках во льдах на реке Лене в Якутии охотников эвакуировали

В Якутии спасатели эвакуировали семь человек, которые оказались заблокированы льдами на реке Лене в Олекминском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, публикуя кадры спасательной операции.

О происшествии стало известно рано утром 12 мая. По информации спасателей, в районе между устьем реки Намана и селом Хоринцы застряли три моторные лодки, на которых находились семь человек.

Кроме того, еще четверо человек находились на острове Харыялах.

После поступления сигнала о помощи из Ленска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями для эвакуации пострадавших. В МЧС уточнили, что в настоящее время все семь человек эвакуированы в Олекминск. Состояние людей удовлетворительное, от медицинской помощи мужчины отказались, добавили в ведомстве.

Накануне спасатели эвакуировали двух туристов с горы Эльбрус, путешественники получили обморожения. Речь идет о мужчинах из ДНР 1991 и 1979 годов рождения. В ведомстве также отметили, что в работах приняли участие десять спасателей и три единицы техники.

Ранее вертолеты МЧС использовали для эвакуации людей из труднодоступных районов Камчатки.