Суд избрал меру пресечения водителю и владельцу перевернувшийся на Байкале аэролодки

Водителя и владельца судна, перевернувшегося на Байкале, заключили под арест

В Бурятии избрали меру пресечения водителю и владельцу перевернувшийся на Байкале аэролодки. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

«Судоводителю судом избрана мера пересечения в виде домашнего ареста на срок до 19 июля 2026 года, владелец судна заключен под стражу на этот же срок», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 19 мая на Байкале перевернулась аэролодка с туристами на борту, в результате чего в воде оказались находившиеся на судне 17 человек, среди них также был ребенок, при том что максимальная вместимость лодки составляла 12 пассажиров. В результате произошедшего пятерых спасти не удалось.

В Следственном комитете РФ позже заявили, что владелец лодки не поставил ее на учет и допустил к управлению им человека, не имеющего на то соответствующих прав.

Сообщалось, что изначально в программу тура не входило путешествие по Байкалу, но его организовали якобы за дополнительную плату. Известно также, что на пассажирах не были надеты специальные жилеты.

