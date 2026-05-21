Компания мужчин избила пассажира метро в Москве, и это попало на видео

Полицейские Москвы задержали мужчин, которые напали на 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает управление МВД по столице.
Инцидент произошел на станции «Площадь Революции». На кадрах с места заметно, как прямо на платформе перед поездом компания из трех мужчин жестоко избивает россиянина, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу.
«Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские оперативно установили личности нападавших и задержали их по разным адресам», – сообщается в публикации.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент двое подозреваемых находятся под стражей, третьему назначили запрет определенных действий.
Пострадавший тем временем обратился в больницу, где его госпитализировали. Информация о характере травм не уточняется.
