Компания мужчин избила пассажира метро в Москве, и это попало на видео

В московском метро мужчин задержали за избиение человека на «Площади Революции»

Полицейские Москвы задержали мужчин, которые напали на 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает управление МВД по столице.

Инцидент произошел на станции «Площадь Революции». На кадрах с места заметно, как прямо на платформе перед поездом компания из трех мужчин жестоко избивает россиянина, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу.

«Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские оперативно установили личности нападавших и задержали их по разным адресам», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент двое подозреваемых находятся под стражей, третьему назначили запрет определенных действий.

Пострадавший тем временем обратился в больницу, где его госпитализировали. Информация о характере травм не уточняется.

До этого в Москве женщина столкнула девочку на рельсы в метро. Суд признал ее невменяемой и отправил на принудительное лечение.

Ранее двое мужчин приставали к девочке-подростку в московском метро.

 
