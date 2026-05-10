Двое мужчин приставали к девочке-подростку в московском метро

В Москве двух приятелей арестовали за домогательства в отношении девочки в метро

Двое мужчин домогались девочки в московском метро и попали за решетку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как следует из материалов дела, на станции «Таганская» друзья подошли к несовершеннолетней пассажирке, чтобы познакомиться, но после отказа стали преследовать девушку.

В какой-то момент они окружили жертву и зажали ее между двумя колоннами, затем один из мужчин коснулся ее груди, а другой — бедра. Потерпевшая пожаловалась родителям, и они сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемыми оказались Александр М., имеющий жену и ребенка, и его приятель Дмитрий С. Они не признали свою вину, заявив, что лишь хотели завязать знакомство, при этом Александр сделал вид, что не помнит факта домогательств. В итоге суд назначил обоим по 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

