«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

Загадочная «Жужжалка» выдала в эфир шифровки «Жестокаин» и «Королевна»
«Радиостанция Судного дня» в четверг, 21 мая, передала два загадочных сообщения. В эфире прозвучали слова «Жестокаин» и «Королевна», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

«НЖТИ 93872 КОРОЛЕВНА 0671 2959 КАПОСУП 3331 0825 БРАТОШИК 7579 6956», — сказано в сообщении, прозвучавшем в 11:03 по московскому времени.

Слово «Жестокаин» было озвучено радиостанцией раньше, в 05:06 по мск.

Значения этих слов неизвестны.

18 мая «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое сообщение, содержащее два слова. Так, в 20:13 мск в эфире прозвучали слова «рубидий» и «постомари». Предыдущее сообщение «бундотом» было передано 18 мая в 7:03 мск.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

