Пострадавшим при ЧП в школе Севастополя детям помогут с поступлением

Пострадавших при ЧП в школе Севастополя детей освободят от экзаменов и окажут помощь в поступлении в учебные заведения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что в данный момент задача заключается в том, чтобы инцидент не повлиял на дальнейшие жизненные планы школьников и пообещал лично заниматься каждым ребенком.

«Понятно, что сейчас экзамены сдавать, очевидно, невозможно, поэтому по среднему баллу ребята получат аттестаты, а дальше нужно будет помочь им потупить в те вузы, в которые они планировали поступать», — уточнил Развожаев.

Кроме того, по словам губернатора, одного из пострадавших переведут на лечение в Москву.

20 мая в севастопольской школе №13 обвалился балкон, на котором выпускники устроили фотосессию. Выяснилось, что балкон был переделан из козырька, а дети одновременно прыгнули на нем ради эффектного фото. При этом в прошлом году в школе сделали ремонт, на который потратили 156,5 млн рублей.

21 мая Развожаев сообщил, что 10 подростков, пострадавших при обрушении балкона, остаются в больнице.

Шестеро находятся в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Как уточнил губернатор, одна девушка сама приехала в больницу вечером 20 мая, она в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

Еще трое школьников — одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии.

Ранее двое подростков пострадали при взрыве петарды в школе на юге Москвы.

 
