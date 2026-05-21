В школе на юге Москвы взорвалась петарда

Петарда взорвалась на территории школы на юге Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадали двое детей 2008 года рождения.

В пресс-службе Департамента образования Москвы сообщили «Газете.Ru», что инцидент произошел в школе №1526 во время репетиции последнего звонка. Двое учеников принесли с собой в учебное учреждение петарды и взорвали их. В результате подростки получили травмы рук. В школу незамедлительно вызвали скорую помощь, пострадавших доставили в детскую больницу имени Филатова. Медики оценили их состояние как стабильное, угрозы для жизни нет. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов. Департамент оказывает полное содействие, также инициирована внутренняя проверка по факту случившегося.

21 мая похожий инцидент произошел в школе Пермского края. Три пятиклассника получили ожоги в результате взрыва петарды во время урока. По данным Минобразования региона, школьников осмотрели медики скорой помощи. Одного мальчика направили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра, двоим госпитализация не понадобилась.

Ранее подростки устроили взрыв на детской площадке в Петербурге.