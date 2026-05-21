Калининградец надругался над маленькой падчерицей и получил срок 12,5 лет

В Калининграде мужчину осудили за надругательство над падчерицей

По версии следствия, мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку. В этот момент фигурант был пьян.

Когда о ситуации стало известно, в отношении отчима возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

«В судебном заседании подсудимый К. вину в инкриминируемом преступлении не признал», – сообщается в публикации.

Суд принял во внимание проблемы со здоровьем у мужчины, но посчитал состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством. Фигуранта приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, отбывать их он будет в колонии строгого режима.

