Калининградец надругался над маленькой падчерицей и получил срок 12,5 лет

Суд вынес приговор жителю Калининграда за надругательство над падчерицей. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

По версии следствия, мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку. В этот момент фигурант был пьян.

Когда о ситуации стало известно, в отношении отчима возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

«В судебном заседании подсудимый К. вину в инкриминируемом преступлении не признал», – сообщается в публикации.

Суд принял во внимание проблемы со здоровьем у мужчины, но посчитал состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством. Фигуранта приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, отбывать их он будет в колонии строгого режима.

До этого в Саратове сожитель матери насиловал двух ее дочерей. Также он снимал непристойные видео с младшей. Отчима приговорили к пожизненному заключению.

Ранее в Бурятии мужчина зверски расправился с женой и изнасиловал дочь на глазах у пасынка.

 
