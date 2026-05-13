В Бурятии мужчина зверски расправился с женой и изнасиловал дочь на глазах у пасынка

В Бурятии мужчину будут судить за расправу с женой и падчерицей на глазах у мальчика

Жителя Бурятии будут судить за жестокую расправу над супругой и падчерицей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Бичура. Мужчина жил отдельно от семьи, но в этот день пришел выяснить отношения с экс-возлюбленной. Во время конфликта он избил женщину и несколько раз ударил ножом. В этот момент рядом находилась его падчерица, которая услышала мать и прибежала на помощь.

«Злоумышленник также напал на девочку, затащил ее в баню, нанес ей удары кирпичом по голове, изнасиловал, после чего нанес удары ножом в шею, по туловищу и руке», – сообщается в публикации.

Обе пострадавшие получили серьезные травмы, спасти их не смогли. Все это происходило на глазах у маленького сына пострадавшей. Инцидент нанес ему психотравму, которая повлекла за собой проблемы со здоровьем.

Отчим пытался скрыть улики. Он бросил нож на соседский участок и бросил одежду в реку. Тем не менее, его задержали. Расследование дела завершено, материалы переданы для рассмотрения по существу.

