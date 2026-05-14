В Саратове отчим четыре года насиловал дочерей сожительницы и снимал с девочками видео

В Саратове областной суд вынес приговор мужчине, который на протяжении почти четырех лет совершал насильственные действия в отношении малолетних дочерей своей сожительницы. Об этом сообщает портал «Регион 64».

По данным следствия, обвиняемый проживал вместе с женщиной и ее двумя дочерьми. Оба ребенка были младше 14 лет. С сентября 2021 года по июнь 2025 года злоумышленник насиловал девочек и совершал действия сексуального характера. С младшей из сестер он снимал порнографические видео, а старшей угрожал расправой, если она кому-нибудь расскажет о происходящем.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении отчима возбудили уголовно дело. Свою вину саратовец не признал, его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

