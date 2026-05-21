Россиянам посоветовали не публиковать перед отпуском фото билетов в соцсетях

Аналитик Пермяков посоветовал на время отпуска закрыть профили в соцсетях
Перед отпуском не стоит публиковать в социальных сетях фотографии билетов, посадочных талонов, ваучеров в отель, виз, и прочих документов, раскрывающих координаты отдыхающих. Такой совет в интервью RT дал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Подобные публикации, по его словам, могут стать хорошим источником разведывательной информации, а также указать злоумышленникам, что квартира пустует. Кроме того, он порекомендовал не выкладывать в Интернет любые документы, имеющие QR-коды, штрихкоды или номера.

«Не следует публиковать геометки в реальном времени. Фотографии из аэропорта, отеля, ресторана или с пляжа лучше выкладывать после возвращения. Если аккаунт открыт, такую информацию могут увидеть не только друзья, но и посторонние лица, рекламные системы, боты, мошенники», — сказал Пермяков.

По его мнению, на время отпуска стоит закрыть профиль, ограничив круг лиц, которые видят публикации, отключить отображение геолокации и не добавлять незнакомцев в друзья.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что перед отъездом на дачу или в отпуск в квартире важно поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и обесточить накопительный водонагреватель.

При наличии газа в доме он посоветовал перекрыть вентили даже перед непродолжительным отъездом, поскольку от этого зависит безопасность всех жильцов. Также стоит закрыть подачу в квартиру холодной и горячей воды, чтобы не затопить соседей.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме обмана туристов.

 
