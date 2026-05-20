Педофилы 16 лет держали в доме детей и насиловали их, пока органы бездействовали

В Шотландии компания из шести человек годами насиловала детей у себя дома. Об этом сообщает Daily Star.

Несовершеннолетние подвергались насилию в течение 16 лет, начиная с рождения одного из них в 2007-м году и до ареста пятерых мужчин и одной женщины. В каких отношениях они состояли, не уточняется.

Точное количество детей не уточняется. Однако известно, что истязанию подвергались дети разных возрастов. Так, младших школьников заставляли есть собачий корм и издеваться друг над другом. Их также запирали в микроволновке или морозильнике.

Преступники также устраивали «ночи изнасилования детей». Подростков не только подвергали надругательству, но и заставляли употреблять наркотики.

При этом окружающие видели «тревожные звоночки». Так, дети часто ходили в школу грязными и плохо пахли. Они нередко просили у людей еду и барабанили в окна, чтобы их спасли. Информация в профильные органы не передавалась.

Компанию приговорили к 93 годам лишения свободы. Они смогут выйти на свободу только когда докажут, что безопасны для общества.

