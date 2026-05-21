Россиян призвали использовать отдельную карту для покупок в интернете

Для защиты от кибермошенничества для покупок в интернете лучше иметь отдельную банковскую карту – на ней следует хранить только небольшие суммы денег. Кроме того, важно помнить о ключевых правилах защиты от аферистов – никому никогда не сообщать коды из смс, пароли и реквизиты карты, даже «полицейским» и «сотрудникам банка», сообщили RT в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

Эксперты подчеркнули, что настоящие сотрудники полиции, банков и учреждений никогда не спрашивают личные данные, включая коды из смс или пароли. Важно помнить также, что аферисты часто присылают ссылки на фишинговые сайты и маскируют вредоносные программы под разные неизвестные приложения.

Специалисты призвали россиян проверять сайты, так как распространенной схемой преступников остается создание двойников известных ресурсов. Кроме того, сразу насторожить должна просьба о переводе денег на «безопасный счет» — таких счетов просто не существует, подчеркнули эксперты.

«Не принимайте решений в спешке — мошенники всегда торопят и запугивают, — добавили специалисты. — Если вам звонит «родственник» с просьбой о срочной помощи, обязательно перезвоните ему по известному номеру».

Если пришло сообщение о блокировке карты или подобном инциденте с номером, по которому просят перезвонить – нужно игнорировать его, а вместо этого позвонить в банк по официальному номеру. Также следует помнить, что при переводе денег от незнакомца нельзя их тут же возвращать обратно — в первую очередь нужно обратиться в банк.

При обнаружении обмана мошенникам нужно немедленно заблокировать карту, доступ к онлайн-банку и сменить пароли на всех важных ресурсах – в первую очередь на «Госуслугах». Важно также связаться с банком, сообщить о происшествии, а после — подать заявление в полицию.

До этого председатель исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова предупредила, что мошенники начали активно использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания фальшивых видео с известными людьми и официальными лицами. По ее словам, аферисты с помощью генеративного ИИ создают аудио- и видеоролики, которые имитируют голоса и внешность чиновников или знаменитостей. В таких записях они объявляют о несуществующих государственных выплатах, лотереях и акциях.

Ранее мошенники начали распространять фейковые мессенджеры среди россиян.