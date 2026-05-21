Россиян предупредили о новой схеме мошенников с видео от «чиновников»

Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания фальшивых видео с известными людьми и официальными лицами. Об этом РИА Новости рассказала председатель исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова.

По ее словам, аферисты с помощью генеративного ИИ создают аудио- и видеоролики, которые имитируют голоса и внешность чиновников или знаменитостей. В таких записях они объявляют о несуществующих государственных выплатах, лотереях и акциях.

Юрист уточнила, что злоумышленники также рассылают сообщения о «специальных выплатах» семьям с детьми. Для получения денег пользователям предлагают перейти в мессенджер или на поддельный сайт, внешне похожий на портал Госуслуг. На таких ресурсах жертв просят ввести персональные данные и банковские реквизиты.

До этого эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов предупредил о росте высокотехнологичных романтических афер, в которых злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект (ИИ) для создания фейковых аккаунтов в сервисах знакомств.

