Мошенники начали распространять фейковые мессенджеры среди россиян

Мошенники начали активно навязывать россиянам вредоносные мессенджеры, обещая, что это якобы «надежные» приложения. Причем распространять их они могут даже через официальные магазины, предупредил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Установка таких приложений может привести к краже персональных данных, перехвату СМС и push-уведомлений, а также сделать пользователей участниками массовых спам-рассылок», — пояснил эксперт.

Он призвал россиян пользоваться только популярными, проверенными сервисами, ен пытаясь скачать приложение, о котором ничего неизвестно. Отказываться от таких предложений следует, даже если пользователям их представляют как наиболее безопасные мессенджеры, заключил Воронин.

До этого сообщалось, что аферисты начали использовать флешки и другие накопители в своих преступных схемах. Они намеренно разбрасывают такие устройства с вредоносным ПО возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Таким образом они надеются взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса.

Эксперименты показали, что больше половины людей подключают найденные флешки к компьютерам – это грозит утечкой информации.

В МВД ранее предупредили об опасности ссылок вне доменной зоны РФ.