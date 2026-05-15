Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Мошенники начали распространять фейковые мессенджеры среди россиян

Аналитик Воронин: мошенники навязывают россиянам вредоносные мессенджеры
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно навязывать россиянам вредоносные мессенджеры, обещая, что это якобы «надежные» приложения. Причем распространять их они могут даже через официальные магазины, предупредил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Установка таких приложений может привести к краже персональных данных, перехвату СМС и push-уведомлений, а также сделать пользователей участниками массовых спам-рассылок», — пояснил эксперт.

Он призвал россиян пользоваться только популярными, проверенными сервисами, ен пытаясь скачать приложение, о котором ничего неизвестно. Отказываться от таких предложений следует, даже если пользователям их представляют как наиболее безопасные мессенджеры, заключил Воронин.

До этого сообщалось, что аферисты начали использовать флешки и другие накопители в своих преступных схемах. Они намеренно разбрасывают такие устройства с вредоносным ПО возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Таким образом они надеются взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса.

Эксперименты показали, что больше половины людей подключают найденные флешки к компьютерам – это грозит утечкой информации.

В МВД ранее предупредили об опасности ссылок вне доменной зоны РФ.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!