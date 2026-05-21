Стало известно, как нашли пропавшую в Тульской области девочку

Пропавшую в Тульской области девочку обнаружили в лесу. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, трехлетний ребенок ускользнул от старшей сестры во время прогулки. После этого были организованы поиски, во время которых нашли ее беговел. Так как рядом находился водоем, поэтому участники поисков предположили, что пропавшая могла зайти в водоем.

Мероприятия продолжались длительное время, добровольцы и правоохранители искали ребенка ночью и утром в том числе и в лесу, окликая ее.

В результате несовершеннолетняя отозвалась на свое имя, так ее и нашли. Выяснилось, что ночью она заснула и не слышала криков людей. Отмечается, что она не должна была переохладиться, так как ночь была теплой.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Девочка пропала накануне во время прогулки. Поняв, что дочь не пришла домой вовремя, родители забили тревогу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее маленький ребенок, которого разыскивали в Екатеринбурге, спрятался в диване и уснул.