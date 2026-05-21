Трехлетняя девочка пропала в поселке в Тульской области

112: в Тульской области трехлетняя девочка ушла на прогулку и пропала
В Тульской области возбуждено уголовное дело после исчезновения трехлетней девочки в рабочем поселке Дубна, ребенка ищут уже вторые сутки. Об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.

По данным Telegram-канале 112, трехлетняя девочка года вышла покататься на беговеле из дома на улице Калинина и пропала. Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась домой в положенное время.

В ходе поисков беговел девочки обнаружили у реки, в нескольких километрах от дома семьи. К месту находки вызвали водолазов, которые будут исследовать водоем. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Румынии потерявшийся пятилетний ребенок трое суток провел в лесу. Маленький Алекс пропал в понедельник, когда пошел в лес вместе с отцом в районе деревни Себешу-де-Жос у подножия Южных Карпат. В четверг ребенка обнаружили в труднодоступном месте примерно в 2 км от точки пропажи с помощью вертолета. Поиск вели сотни волонтеров, осматривая реки и леса, а также домашние хозяйства.

Ранее в Екатеринбурге 4-летний мальчик, считавшийся пропавшим, спал в диване.

 
