Трехлетняя девочка пропала в поселке в Тульской области

В Тульской области возбуждено уголовное дело после исчезновения трехлетней девочки в рабочем поселке Дубна, ребенка ищут уже вторые сутки. Об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.

По данным Telegram-канале 112, трехлетняя девочка года вышла покататься на беговеле из дома на улице Калинина и пропала. Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась домой в положенное время.

В ходе поисков беговел девочки обнаружили у реки, в нескольких километрах от дома семьи. К месту находки вызвали водолазов, которые будут исследовать водоем. Возбуждено уголовное дело.

