Маленький ребенок, которого разыскивали в Екатеринбурге, спрятался в диване и уснул

В Екатеринбурге волонтеры искали считавшегося пропавшим четырехлетнего мальчика, который спрятался в диване и уснул. Об этом пишет местный портал Е1.

«4-летнего Кирилла, которого потеряли родители и волонтеры на станции Таватуй, нашли спящим. До этого близкие говорили, что мальчик гулял во дворе, но пропал из поля зрения», — говорится в посте.

До этого в Кемеровской области водитель автобуса и сотрудники полиции вернули отцу четырехлетнюю девочку. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о том, что водитель рейсового автобуса обнаружила на дороге маленькую девочку. Она была одна и стояла на обочине близко к проезжей части. Водитель Людмила Стрела остановила автобус и позвонила в полицию. На место приехали лейтенант Юрий Безгубов и старший сержант Андрей Кравченко. Им девочка сказала, что она на прогулке.

Фамилии и точного адреса она назвать не смогла, но показала где живет. Правоохранители разыскали отца девочки.

