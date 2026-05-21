Член Общественной палаты Калмыкии повторила образ с плаката и рассмешила россиян

nataliaonkudaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Необычная внешность члена Общественной палаты Республики Калмыкия Натальи Онкудаевой на видео с призывом голосовать за объекты благоустройства в регионе вызвало бурную реакцию в социальных сетях. В опубликованном ролике в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте женщины, россияне отметили самоиронию автора.

На видео Онкудаева стоит у столба, на котором приклеено ее разрисованное изображение. Кто-то дорисовал очки, соединил брови и закрасил часть зубов. В ответ она решила обыграть ситуацию и в ролике воссоздала этот образ уже на своем лице. В комментариях под видео член палаты отметила, что идею она подсмотрела у немцев.

Самоирония женщины рассмешила пользователей соцсети, а ролик быстро набрал почти миллион просмотров, тысячи комментариев и репостов.

«Ну хоть у кого-то все честно. Какая на листовке, такая и в жизни», — отметил комментатор честность общественника.

«Ну все, я за вас. Не знаю пока, кто вы, но вижу, что мы в надежных руках», — написал подписчик.

«Самоирония — признак здоровой личности», — подчеркнул юзер.

До этого журналистка Ксения Собчак прокомментировала шутки в свой адрес, в которых ее внешность сравнивают с «лошадью». Она ответила, что 2026 — год Лошади, а значит, он будет ее. В комментариях подписчики журналистки называли самоиронию одним из лучших качеств женщины.

