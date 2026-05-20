Москвичей предупредили о новых погодных рекордах в ближайшие дни

В ближайшее время в Москве сохранится жаркая погода, причем будут побиты новые температурные рекорды. К выходным, однако, жара спадет, рассказала RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, сегодня и завтра, 21 мая, ожидаются рекордные показатели температуры. Воздух прогреется до +29…+31 градуса, в четверг ожидается лот +28 до +30 градусов. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 8-9 градусов, причем душными будут и ночи, отметила синоптик.

В пятницу, 22 мая, погода начнет меняться, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ночью ожидается +18…+20 градусов, в центре от +22 до +23 градусов. Днем сохранится жара +28…+30 градусов.

«В субботу ночью местами небольшой кратковременный дождь, а днём более облачная погода и ослабление жары, — пообещала Позднякова. — Минимальная [ночная] температура в Москве будет в пределах +15…+17 градусов, а дневная температура — около +25 градусов».

В воскресенье, 24 мая, по словам синоптика, существенных осадков не будет. При этом ночью температура спадет до +13…+18 градусов, днем до +21…+26 градусов.

В понедельник, 25 мая, снова ожидаются кратковременные дожди и довольно прохладная погода – от +11 до +16 градусов ночью и от +17 до +22 градусов днем. Таким образом, температурный режим к концу текущей — началу будущей недели вернется к климатической норме, заключила Позднякова.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании после нынешней рекордной жары.

 
