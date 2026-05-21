ВСУ заминировали дорогу, ведущую в Энергодар

Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали одну из автомобильных дорог, которая ведет в Энергодар и используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции на платформе «Макс».

«Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что по этому маршруту постоянно передвигаются жители, а также сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах.

До этого глава глава города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов заявил, что повреждения за пределами Энергодара явились причиной нарушения энергоснабжения в городе, критическую инфраструктуру перевели на резервные источники электроснабжения.

19 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ночью Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Она оказалась самой серьезной по интенсивности за последнее время. По словам специалиста, налеты украинских беспилотников фиксировались в разных районах города. После атаки были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей. На территории электростанции разрушений нет, подчеркнула Яшина.

Ранее на ЗАЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.

 
