В Энергодаре произошло нарушение энергоснабжения

Повреждения за пределами Энергодара вызвали нарушения энергоснабжения в городе
Константин Михальчевский/РИА Новости

Повреждения за пределами Энергодара явились причиной нарушения энергоснабжения в городе, критическую инфраструктуру перевели на резервные источники электроснабжения. Об этом заявил глава города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Повреждения за пределами города. Энергетики развернули работы», — написал он.

По словам Пухова, сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара. Сроки восстановления, как указал мэр, пока определить невозможно.

До этого Пухов заявил, что в Энергодаре разработают и примут дополнительные меры защиты, в которых будет учитываться характер последних атак ВСУ на город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС).

19 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ночью Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Она оказалась самой серьезной по интенсивности за последнее время. По словам специалиста, налеты украинских беспилотников фиксировались в разных районах города. После атаки были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей. На территории электростанции разрушений нет, подчеркнула Яшина.

Ранее на ЗАЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.

 
