Три пятиклассника получили ожоги от взорвавшейся петарды в школе Пермского края

Три пятиклассника получили ожоги в результате взрыва петарды во время урока в школе №8 Чайковского городского округа Пермского края. Об этом сообщает Минобразования региона.

Уточняется, что школьники получили незначительные ожоги: их осмотрели осмотрели медики скорой помощи. Одного мальчика направили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра, двоим госпитализация не понадобилась.

Минобразования и администрация муниципалитета выясняют все обстоятельства случившегося. Там также напомнили, что проносить в школу опасные предметы запрещено.

Накануне в севастопольской школе №13 обвалился балкон, на котором выпускники устроили фотосессию. Пострадали девять учеников, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что балкон был переделан из козырька, а дети одновременно прыгнули на нем ради эффектного фото. При этом в прошлом году в школе сделали ремонт, на который потратили 156,5 млн рублей.

Ранее подростки устроили взрыв на детской площадке в Петербурге.

 
