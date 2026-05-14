Подростки устроили взрыв на детской площадке в Петербурге

В Петербурге подростки взорвали игрушку на детской площадке и попали на видео

В Красногвардейском районе Петербурга подростки устроили взрыв на детской площадке. Об этом сообщил руководитель районной администрации Андрей Хорт в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Маршала Блюхера и попал на записи камер уличного видеонаблюдения системы «Безопасный город». Группа подростков засунула петарду в игрушку и устроила врыв, подростки успели разбежаться до того, как раздался хлопок, пострадавших нет.

На место выезжали оперативные службы. Личности хулиганов устанавливаются.

До этого в Перми у подростка в руках взорвался сверток с купюрами. Мальчик заметил на земле пачку банкнот и взял находку в руки. После этого раздался хлопок, напоминающий разрыв петарды. Ребенок получил легкие ожоги, госпитализация ему не потребовалась.

