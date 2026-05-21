В Саратове пенсионерка проглотила металлический штифт на приеме у стоматолога

В Саратове на приеме у стоматолога 78-летняя пенсионерка случайно проглотила стержень для фиксации коронки. Об этом сообщает sarinform.ru.

По данным издания, женщина обратилась за помощью в несколько клиник, но врачи отказывались ее оперировать, предполагая, что предмет сам выйдет из организма. Однако штифт застрял в толстой кишке и состояние пациентки ухудшилось.

В итоге ее экстренно госпитализировали в хирургическое отделение областной больницы, где извлекли стержень с помощью колоноскопа (прибора для обследования отделов толстой и прямой кишки).

До этого в Омске пенсионерка после похода к стоматологу лишилась здорового зуба вместо больного. Гражданка обратилась в суд и взыскала с медучреждения компенсацию морального вреда.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года 68-летняя женщина пришла в государственную больницу с острой зубной болью. Медик оказал пациентке помощь, удалив один из зубов, но в последующие четыре дня состояние пенсионерки только ухудшилось. Она обратилась в другое медицинское учреждение, где узнала, что предыдущий врач допустил ошибку, удалив здоровый зуб вместо больного.

Ранее россиянка пострадала из-за неудачной имплантации зубов и осталась должна клинике.