Пенсионерка пострадала из-за неудачной имплантации зубов и осталась должна клинике

Жительница Тюмени пять лет судилась со стоматологией, в которой ее заставили установить импланты, и осталась без средств к существованию. Об этом сообщает Ural Mash.

В 2019 году Светлана пришла на прием в клинику «Мегадент», где ее убедили удалить 10 зубов и заменить их имплантами. За операцию женщина отдала 300 тыс. рублей.

«Сначала мне поставили импланты, а на третий день установили протезы. И вот с этого у меня все и началось, все боли. Боли адские головные были. Я ни вздохнуть не могла, ни ходить, ни лежать — вообще ничего. Они мне сказали: «Потерпите», — вспоминала пострадавшая.

В клинике во всем обвинили Светлану и попытались доказать, что причина неудачной операции кроется якобы в отсутствующей у женщины почке и перенесенной операции на позвоночнике. Несмотря на то, что тюменка опровергла эти заявления, суд встал на сторону стоматологов и обязал пострадавшую заплатить 50 тыс. рублей за работу адвокатов стоматологии.

По данным Telegram-канала, сейчас женщина вынуждена жить на примерно 7 тыс. рублей в месяц, так как приставы удержали половину пенсии вместо того, чтобы списывать ее долг по частям. В клинике ситуацию со Светланой комментировать не стали.

Ранее омич отсудил у клиники компенсацию за протезирование, из-за которого лишился двух зубов.