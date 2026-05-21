Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, что должно быть в идеальной дачной аптечке

Терапевт Ярцева: в дачной аптечке должны быть мазь с пантенолом и обезболивающие
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Дачная аптечка должна содержать в себе антигистаминные препараты, мазь с пантенолом и ряд других важных средств. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Специалист подчеркнула, что на дачу нужно взять обезболивающие препараты с парацетамолом или ибупрофеном. Эти средства помогут при травмах, растяжениях, а также головной и зубной боли. Не менее важно положить в аптечку антигистаминные, поскольку во время отдыха на природе есть риск столкнуться с аллергией на пыльцу, ягоды и даже укусы насекомых. Рекомендуется иметь при себе не только препарат для приема внутрь, но и мазь для наружного применения.

«Под рукой должны быть антисептики, потому что за городом неизбежно бывают ссадины, раны. Например, стоит положить в аптечку перекись водорода и водный раствор йода. Последний прекрасно обеззараживает и к тому же не щиплет, поэтому им легко будет обрабатывать повреждения на коже даже у детей», — объяснила врач.

По ее словам, в дачной аптечке также должна быть мазь с пантенолом, которая снимает воспаление и ускорят заживление при ожогах, в том числе и солнечных. Помимо этого, рекомендуется взять на природу таблетки или мазь от герпеса, поскольку вирус легко активируется на солнце и после купания в прохладной воде.

Также аптечка для дачи должна содержать стерильные бинты, пластыри и клещедер.

Врач-ветеринар Михаил Шеляков до этого предупреждал, что поездка на дачу может вызвать у домашней кошки сильный стресс. По его словам, для того чтобы избежать трудностей во время дороги и самого отдыха на природе, важно понять, как питомец перенесет смену привычной обстановки.

Ранее родителям рассказали, в каких случаях после укуса комара ребенка стоит показать врачу.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!