Россиянам рассказали, что должно быть в идеальной дачной аптечке

Дачная аптечка должна содержать в себе антигистаминные препараты, мазь с пантенолом и ряд других важных средств. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Специалист подчеркнула, что на дачу нужно взять обезболивающие препараты с парацетамолом или ибупрофеном. Эти средства помогут при травмах, растяжениях, а также головной и зубной боли. Не менее важно положить в аптечку антигистаминные, поскольку во время отдыха на природе есть риск столкнуться с аллергией на пыльцу, ягоды и даже укусы насекомых. Рекомендуется иметь при себе не только препарат для приема внутрь, но и мазь для наружного применения.

«Под рукой должны быть антисептики, потому что за городом неизбежно бывают ссадины, раны. Например, стоит положить в аптечку перекись водорода и водный раствор йода. Последний прекрасно обеззараживает и к тому же не щиплет, поэтому им легко будет обрабатывать повреждения на коже даже у детей», — объяснила врач.

По ее словам, в дачной аптечке также должна быть мазь с пантенолом, которая снимает воспаление и ускорят заживление при ожогах, в том числе и солнечных. Помимо этого, рекомендуется взять на природу таблетки или мазь от герпеса, поскольку вирус легко активируется на солнце и после купания в прохладной воде.

Также аптечка для дачи должна содержать стерильные бинты, пластыри и клещедер.

