Родителям рассказали, в каких случаях после укуса комара ребенка стоит показать врачу

Педиатр Зайниддинова: после укуса комара у ребенка может появиться отек
В сезон комаров, если ребенок является аллергиком, под рукой всегда должны быть антигистаминные препараты, прописанные врачом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова. При этом, по ее словам, в некоторых случаях важно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

«Если вы видите, что нарастает отечность в месте укуса, зуд сохраняется или усиливается, ребенок ведет себя нехарактерно, беспокойно, тревожно или присоединяется температура — осмотр обязателен», — предупредила Зайниддинова.

Она добавила, что если кажется, что «что-то не так», лучше перестраховаться и показать ребенка врачу.

Главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин до этого предупреждал, что малярийные комары обитают в нескольких южных регионах России. В их числе — Краснодарский край, Крым и Ростовская область. Также опасные насекомые встречаются в Астраханской области и Ставропольском крае.

