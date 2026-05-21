Уральский завод назвал некорректной информацию об остановке проекта самолета «Ладога»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) назвал некорректной информацию о приостановке проекта турбовинтового самолета «Ладога». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода.

«Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» некорректна — на текущей стадии разработки подобные решения не принимались», — говорится в сообщении.

Других данных в пресс-службе предприятия не привели.

21 мая главный конструктор самолетов транспортной категории АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока заявил, что проект самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. По его словам, самолет и научно-технические разработки передадут в ведение Минобороны.

Первые работы по проекту воздушного судна начались еще в декабре 2018 года, серийные поставки перевозчикам планировали начать в 2028 году.

Ранее сообщалось, что власти РФ направят 765 млрд рублей на проект по производству самолетов.