Проект регионального самолета «Ладога» приостановлен

Проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. Об этом сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что самолет и научно-технические разработки передадут в ведение министерства обороны для создания на базе ТВРС-44 «либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской, но в интересах Минобороны».

Причин такого решения конструктор не сообщил.

Несмотря на это, по словам Меренкова, первый полет воздушного судна разрешено выполнить, поэтому самолет планируют достроить и поднять в текущем году.

Первые работы по проекту ТВРС-44 «Ладога» начались еще в декабре 2018 года. В августе 2022 года на форуме «Армия-2022» продемонстрировали модель грузовой версии самолета. Плнировалось, что сборка первой «Ладоги» завершится осенью 2025 года, а серийные поставки перевозчикам начнутся в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Ростех начнет серийный выпуск импортозамещенных SSJ 100 с 2027 года.

 
